Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, 15 Temmuz darbe girişiminden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sorumlu olduğuna inandığını belirterek, "Devletin içine yerleşen bu örgüt 15 Temmuz'da Türkiye'deki demokratik yapıyı devirmeye çalıştı" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından Batı'dan Türkiye'ye bakan düzeyindeki ilk ziyareti gerçekleştiren Duncan, İngiliz Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu'nun Birleşik Krallık'ın Türkiye ile ilişkilerini değerlendirdiği ve yayınlayacağı raporu çerçevesinde komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı.

"TÜRKİYE TARİHİ BOYUNCA DARBE RİSKİYLE YAŞADI"

"Birçok ülke parmağını sallarken, İngiltere'nin Türkiye'de 15 Temmuz'da neler olduğunu anlamaya çalıştığını" kaydeden Duncan, Türkiye'nin tarihi boyunca darbe riskiyle yaşadığını ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası travmayı henüz atlatamadığını, bunun yanı sıra Türkiye'nin PKK ve DEAŞ tehdidiyle de karşı karşıya olduğunu belirtti.

Darbe girişiminin boyutunun yıkıcı olduğunu dile getiren Duncan, "Türkiye'nin yaşadıklarını anlamak zorundayız. Özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Türkiye'nin yaşadıklarını ve hala yaşıyor olduklarını doğru anlamadı." dedi.

"GÜLEN DEMOKRATİK YAPIYI DEVİRMEYE ÇALIŞTI"

Komisyonun İşçi Partili üyesi Mike Gapes'in "Gülenci örgütün 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu olduğuna inanıyor musunuz?" sorusuna Duncan, "Evet. 15 Temmuz darbe girişiminden Gülenci örgütün sorumlu olduğuna inanıyorum. Devletin içine yerleşen bu örgüt 15 Temmuz'da Türkiye'deki demokratik yapıyı devirmeye çalıştı" yanıtını verdi.

İşçi Partili bir diğer üye Mark Hendrick'in "Darbe girişiminin Türk hükümeti tarafından önceden bilindiğine" dair iddialar bulunduğunu dile getirmesi üzerine Duncan, şöyle konuştu:

"15 TEMMUZ'UN İNGİLTERE'DEKİ MUADİLİ BÖYLE OLURDU..."

"Türkiye'nin Başbakanıyla darbe girişiminden üç gün sonra bombalanmış bir parlamentoda görüştüm. Konvoyuna da saldırılmıştı. Bunların önceden bilindiğini, düşünmüyorum. Bombalanmış bir parlamentoda, şoku atlamamış, travmayı atlatamamış bir meclis başkanıyla bir araya geldim. Bunun İngiltere’deki muadili bir ordu birliğinin Whitehall’da tankları yürütmesi, Westminster Köprüsü’nde halka ateş açması, Kraliçe'yi ve Başbakanı öldürmeye çalışması, oturum sırasında parlamentoyu bombalaması ve BBC’yi ele geçirmesi olurdu. Türkiye'de bunlar yaşandı."

"TERÖR ÖRGÜTÜ LİSTESİNE ALMADIK, ÇÜNKÜ LONDRA'YA SALDIRMADILAR"

Komisyonunun Muhafazakar Partili üyesi Daniel Kawczynski'nin, "Gülenci örgüt için terör örgütü tanımını kullanır mısınız?" sorusu üzerine İngiliz Bakan, "Hayır. Terör örgütü olarak tanımlamamız için bu yönde bir aktiviteyi gösteren kanıtımız olduğunu düşünmüyorum. Örneğin terör örgütleri listesine almadık. Bizim doğrudan bir tecrübemiz olmadı. Örneğin Londra'ya saldırmadılar." dedi.