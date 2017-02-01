Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, aralarında daha önce meslekten ihraç edilen ve açığa alınan kamu personellerinin de bulunduğu 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyonlarda, 15 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü, 13 kişinin ise halen arandığı bildirildi.