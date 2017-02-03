Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aleksandr Smirnov sahte adını kullandığı belirtilen, “Validol” lakaplı Çeçen kökenli Rusya vatandaşı Valid Lurahmayev için Rus Savcılık makamlarının resmi iade başvurusunda bulunduklarını İzvestiya gazetesi duyurdu.



Habere göre, Rusya Savcılık Soruşturma Komitesi, bürokrat ve işadamı cinayetleriyle suçlanan suç örgütünün lideri olduğu belirtilen Lurahmayev’in iadesini Türk makamlarından talep etti.



İzvestiya, Savcılığın suç örgütünü ortaya çıkardığını, iadesi istenen Lurahmayev’in dahil olduğu çetenin, bazı kişileri, "yüksek meblağlar karşılığında yüksek görevlere gelme ve bürokratlarla büyük kontratlar imzalama" vaadinde bulunup kandırdığını yazdı.



İddiaya göre dolandırıcılık mekanizması şöyle gelişti:



Örgüt, kandırdığı kişilerden yüksek miktarlarda avans aldıktan sonra, bu kişilerin olayın iç yüzü açığa çıkmasın diye polise başvurmaktan kaçınmalarını kullandı ve ısrar edenleri öldürdü. Lurahmayev’in lideri olduğu suç örgütünün cinayetine kurban giden kişilerden birinin de, Paris’te öldürülen işadamı Mihail Ozirnıy olduğu belirtildi.



İzvestiya’nın haberinde savcılık kaynaklarına dayanılarak, Ozirnıy’ın İçişleri Bakanlığı’nda kilit bir göreve getirilme sözü karşılığı 84 milyon ruble verdiği, daha sonra Olimpstroy ve Gazprom’a bağlı şirketlerden birinde koltuk vaat edildiği, bir yıl sonra umudu kesip parasını geri isteyen işadamına, “alınan paraya karşılık Nice’te kendisine bir villa verileceği” söylenerek Paris’e getirilip öldürüldüğü iddiasıne yer verildi. Başka kaynaklarda ise cinayetin Türkiye'de işlendiği belirtilmişti. Söz konusu suç örgütü hakkında Rusya’da bazı davaların açıldığı da eklendi.



Tüm bu gerekçelere dayanarak Rusya, Türkiye’de cinayet suçlamasıyla tutuklu bulunan Lurahmayev’in iadesi talebinde bulundu.



İstanbul’da geçen sene Çeçen vatandaşı Vahid Edelgiriev’i öldüren ekipte bulunduğu öne sürülen ve “Rus ajanı” olduğu iddia edilen kişinin, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandığı iddia edilmişti.



Ancak daha sonra Rus basınında, Rus güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde, İstanbul’da yakalanan ve Smirnov sahte soyadını kullanan kişinin Rus ajanı olduğunun gerçeği yansıtmadığı, zanlının Rusya’da seri cinayetlerden dolayı aranan Çeçen suç örgütü lideri Validol Lurahmayev olduğu iddia edilmişti.





Lurahmayev ile ilgili Türk basınında farklı iddialar ortaya atılmıştı.



İstanbul’da geçen yılın nisan ayından operasyona yakalanmalarını Habertürk gazetesi şu detaylarla duyurmuştu:



"İstanbul’da 1 Kasım 2015’te Çeçen komutan Vahid Edelgiriev’i öldüren ekipte yer alan 2 Rus suikastçı, 8 Nisan’da İstanbul’da yakalandı. MİT Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü operasyon filmleri aratmadı.



Rus ajanlar Iurii Anisimov (52) ve Aleksandr Smirnov (55), yeni eylem için keşif yaptıkları sırada kıskıvrak yakalandı. Sorgularında konuşmayı reddeden 2 Rus, mahkeme tarafından tutuklandı. İki Rus’un üzerinde sahte olduğu belirtilen Interpol kimliği, çok sayıda Rus devlet görevlisine ait fotoğraflar, USB bellek, numara ve PIN/PUK bilgileri telefonlara yapıştırılmış vaziyette 5 telefon, ardışık seri numaraları olan Amerikan Doları ele geçirildi. USB belleklerden elde edilen ilk sonuçlara göre; tutuklanan Rus suikastçıların Avrupa ülkelerinde keşif amaçlı çekimler yaptıkları tespit edildi. Suikastçıların; otoparklar, araç plakaları, güvenlik kameraları, otel odaları, odalardaki kuytu bölümleri fotoğrafladıkları belirlendi. Rusların, bir Avrupa ülkesinde bir gün boyunca tek bir noktadaki güvenlik kameralarının hareketini takip ettikleri ve kamera pozisyonlarını saat saat fotoğrafladıkları da tespit edildi. USB’ler üzerinde detaylı inceleme ve silinen verilerin geri kazandırılması çalışmaları sürüyor."





Türk basını "Rus ajanlar yakalandı" haberleri verdikten sonra geçen yıl nisan ayı ortasında Rusya'da medyaya şu haber yansımıştı:



"İstanbul’da Rus ajan olduğu gerekçesiyle tutuklanan Aleksadr Smirnov ile ilgili Rus basınından yeni bir iddia geldi. İstanbul’da Çeçen vatandaşı Vahid Edelgiriev’i öldüren ekipte bulunduğu öne sürülen ve “Rus ajanı” oldukları iddia edilen kişinin, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandığı iddia edilmişti.



Rosbalt ajansı, Rus güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İstanbul’da yakalanan ve Smirnov soyadını kullanan kişinin Rus ajanı olduğunun gerçeği yansıtmadığını yazdı.

Haberde bu kişinin, Rusya’da seri cinayetlerden dolayı aranan Çeçen suç örgütü lideri Validol Lurahmayev olduğunu iddia etti. Ajansa konuşan bir kaynak, “Validol’un Türkiye’de olduğuna dair ciddi verilere sahiptik, ancak yerel yetkililer bizimle bu konuda işbirliğine gitmeyi ısrarla reddetti. Lurahmayev’in suç örgütünün cinayetine kurban giden kişilerden biri de, Türkiye’de öldürülen işadamı Mihail Ozirnıy. Rusya ve Fransa’nın aradığı suç örgütü liderini, Türkiye ‘casus’ diye sundu” ifadelerinde bulundu."