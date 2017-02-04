Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU ANKARA

Önceki uygulamalarda Meclis tarafından kabul edilen yasalar, bürokrasi aracılığı ile onaya sunuluyordu. Aydın’a, Adıyaman belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’nun da eşlik etmesi dikkat çekti. Kutlu, gazetemize yaptığı açıklamada “Ben Sayın Cumhurbaşkanını Adıyaman’a davet etmek için gittim. Sayın Başkanvekilimiz anayasa değişikliğini sunduktan sonra, ben de görüştüm. Cumhurbaşkanı’na destek için 50 bin imza toplamıştık. Bu imzaları da sunduk ve Adıyaman’a davet ettik. Hatta espri yaptı: ‘Gerçekten 50 bin imza var mı burada?’ diyerek, yanındaki görevlilere ‘Sayın bakalım 50 bin mi?’ dedi. Cumhurbaşkanımız en kısa sürede Adıyaman’a geleceğini söyledi” diye konuştu. Erdoğan 2 Şubat tarihi itibarıyla kendisine sunulan anayasa değişikliğini 7 Şubat’a kadar onaylarsa 9 Nisan’da, 14 Şubat’a kadar onaylarsa 16 Nisan’da, 15 günlük inceleme süresinin tamamını doldurup onaylarsa 23 Nisan’da referanduma gidilecek. AK Parti kaynakları, 23 Nisan tarihine ihtimal vermezken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önce ‘Anayasa değişikliğini fazla bekletmeden imzalayacağını’ açıklamıştı. AK Parti’de büyük çoğunluk, Doğu ve Güneydoğu’daki kış şartları da dikkate alınarak referandumun 16 Nisan’da yapılmasından yana görüş bildiriyor.