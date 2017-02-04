Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



İddianamede, ÖSYM’de Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığında sistem yöneticisi olarak çalışan şüpheli Muhammet E. A’nın itiraflarına yer verildi: Süleyman S. ‘SIR’ cihazına yüklenen sınav sorularının birer kopyasını kurmuş olduğu WSUS isimli sanal sunucuya kopyalıyordu. Ardından sanal sunucudan aldığı soruları FETÖ mensuplarına verilmek üzere cemaat abisi Bekir Ş’ye götürüyordu. Durumu biliyordum. Ancak korkudan itiraz edemiyordum.