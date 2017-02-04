Ebru Karatosun ANKARA
İddianamede, ÖSYM’de Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığında sistem yöneticisi olarak çalışan şüpheli Muhammet E. A’nın itiraflarına yer verildi: Süleyman S. ‘SIR’ cihazına yüklenen sınav sorularının birer kopyasını kurmuş olduğu WSUS isimli sanal sunucuya kopyalıyordu. Ardından sanal sunucudan aldığı soruları FETÖ mensuplarına verilmek üzere cemaat abisi Bekir Ş’ye götürüyordu. Durumu biliyordum. Ancak korkudan itiraz edemiyordum.
Soru hırsızlığındaki “SIR”
04.02.2017 - 07:37 | Son Güncelleme: 04.02.2017 - 07:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2012 yılında yapılan avukatlıktan hâkim-savcı adaylığına geçiş sınavındaki hırsızlığa ilişkin ilk defa hazırlanan iddianame, FETÖ’nün soruları ÖSYM’den nasıl bir tezgâhla ele geçirdiği gözler önüne serdi.
Ebru Karatosun ANKARA
Etiketler : FETÖ,
443953 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/443953.aspx
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