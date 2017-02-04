Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, daha önce 400 yataklı Devlet Hastanesi projesi iptal edilen Ordu’da 800 yataklı son teknoloji Şehir Hastanesi inşa edecekleri müjdesini verdi.

İnceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Ordu’ya gelen sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ordu Valiliğini ziyaret etti. Valilik ziyaretinde ilk olarak şeref defterini imzalayan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, daha sonra Valilik makamına geçti. Valilik makamı ziyaretinde Ak Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk ve protokol üyeleri hazır bulundu.

Burada bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Mersin’de son teknoloji niteliğinde Şehir Hastanesini hizmete açtıklarını, bundan sonra başta büyükşehirler olmak üzere bu tür hastaneler inşa edeceklerini belirtti. Bakan Akdağ, Ordu'da da 800 yataklı kamu-özel işbirliği ile ‘Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ niteliğinde çok donanımlı ve son teknoloji bir Şehir Hastanesi inşa edeceklerini açıkladı. Daha önce 400 yataklı inşa edilmesi planlanan Ordu Devlet Hastanesi ihalesinin iptal edildiğini hatırlatan Bakan Akdağ, “Ordu’da daha önceki planlanan 400 yataklı yeni bir Devlet Hastanesi, ayrıca Ordu Üniversitesi kampüsü içerisinde yine o büyüklükte iki ayrı hastane planlanmıştı. Bunu milletvekili arkadaşlarımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Bakanımızla ve ODÜ rektörümüzle istişare yaptık. 800 yataklı son teknoloji ve muazzam bir Şehir Hastanesi inşa etmeyi uygun gördük.” dedi.

'800 YATAKLI MUAZZAM BİR HASTANE İNŞA EDECEĞİZ'

Bakan Akdağ, şöyle konuştu:

“Benim tecrübelerim de şunu gösteriyor: Eğer Ordu gibi bir büyükşehire layık gerçek bir eğitim ve Araştırma Hastanesi istiyorsanız oranın güçlü olması lazım. Hem yatak sayısı itibariyle hem de böyle bir eğitim araştırma hastanesine gelecek hasta sayısı ve hasta çeşitliliği itibariyle güçlü olması lazım ki orası gerçek bir Eğitim ve Eğitim Araştırma Hastanesi olsun. Biz Ordu’da hep böyle bir hastane hayal ettik. Ama başka problemlerimiz vardı. Bu sefer üniversitemizle işbirliği yapınca üniversitede 75 dönüm arsa temin edebildik. Böylece 800 yataklı bir şehir hastanesi yapma imkanımız doğdu. Sağlık Bakanlığının hastaneyi inşa ettiği, Sağlık Bakanlığının hastane yönetimin yaptığı, mali çerçevesini belirlediği, üniversitenin de eğitim ve araştırma yaptığı bu şekilde 23 işbirliğimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın memleketi Rize’den Sakarya’ya kadar böyle 23 hastanemiz var. Hepsi de çok başarılı olarak hizmet veriyor. Ordu’nun bir damadı olarak Ordu’ya en iyisini istiyorum. Muazzam bir hastane yapacağız. Böylece üniversitemiz çok kolay gelişecek. Bazen küçük olsun benim olsun zihniyeti ortaya çıkabiliyor. Hayır, büyük olsun muhteşem olsun, vatandaşımıza en mükemmel hizmeti verecek olsun ve ortak kullanalım. Ordu’ya son jenerasyon bir hastane yapacağız. Çalışmalara başladık. Şu andaki Ordu Devlet Hastanesinin 5 katı bir hastane inşa ediyoruz. Ancak çok kısa sürede inşa ediyoruz. Bu seneye yetiştirmeye çalışacağız.”

'HASTANE KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ İLE YAPILACAK'

Hastaneyi kamu-özel işbirliği ile yapmayı planladıklarını belirten Bakan Akdağ, şu açıklamayı yaptı:

“Ordu Şehir Hastanesinin kamu-özel ortaklığında yapılması fikri doğdu. Bunu Kalkınma Bakanlığı ile görüşüyoruz. Kamu-özel ortaklığı bize şunu sağlıyor. Hem daha kısa bir sürede hastaneye kavuşabiliyoruz, hem çok daha kaliteli bir hastaneye sahip olabiliyoruz. Çünkü bu hastaneleri yapan firmalar 25 yıl boyunca hastaneyi en mükemmel bir şekilde tutmak zorundalar. Biz bunlara yıllık ödeme yapıyoruz. Ama kamu binası ve hastane binasını normal yolla ihale ediyorsunuz, zaman zaman iyi sonuçlar alıyoruz zaman zaman iyi sonuçlar alamıyoruz. Çünkü işi yapan firma parasını alıyor ve gidiyor. Oysa burada işi yapan firma parasını alıp gitmiyor. Burada işi yapan firma 25 yıl boyunca hastanenin her şeyinden sorumlu. Bir kapının kolu arızalandı ise onu hemen yapması gerekiyor, asansörlerden biri sorunlu olsa anında yapmak zorunda oluyor. Aksi takdirde düzenli ödemelerini alamaz. Bu yöntem çok daha kaliteli hastane ve hizmet getiriyor. İnşallah Ordu bu şekilde olacak."

Bakan Akdağ ayrıca Ordu’ya çok donanımlı Acil Sağlık Merkezi inşa edeceklerini, halen Aybastı ve Korgan’’da hastane inşaatlarının sürdüğünü ve en kısa zamanda hizmete gireceklerini de belirterek, “Onun dışında Akkuş’ta, Ulubey’de ve Gölköy’de hastane programlarımızda yer alıyor.”