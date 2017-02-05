Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, yayın yasağı veya kısıtlaması getirilen olaylara dair haberlerde “son dakika, sıcak haber” gibi yazıların yasaklandığı yönündeki iddialara ilişkin konuştu. Yerlikaya, “Son dakika yasak değil. ‘Son dakika’ diye olayı verirsiniz. Bir saat, iki saat, beş saat hatta iki gün ‘son dakika’ diye veriyorlar. Sürekli değişik görüntülerle de olunca sanki yeni bir haber gibi görülüyor. Biz buna karşıyız. Terörün amacı zaten gündem oluşturmak, kaos çıkarmak ve toplumu endişeye sürüklemek. Siz iki gün, ‘son dakika’ diye bunu anlatırsanız tam da terörün amacına hizmet etmiş oluyorsunuz” dedi. AA