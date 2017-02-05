RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, yayın yasağı veya kısıtlaması getirilen olaylara dair haberlerde “son dakika, sıcak haber” gibi yazıların yasaklandığı yönündeki iddialara ilişkin konuştu. Yerlikaya, “Son dakika yasak değil. ‘Son dakika’ diye olayı verirsiniz. Bir saat, iki saat, beş saat hatta iki gün ‘son dakika’ diye veriyorlar. Sürekli değişik görüntülerle de olunca sanki yeni bir haber gibi görülüyor. Biz buna karşıyız. Terörün amacı zaten gündem oluşturmak, kaos çıkarmak ve toplumu endişeye sürüklemek. Siz iki gün, ‘son dakika’ diye bunu anlatırsanız tam da terörün amacına hizmet etmiş oluyorsunuz” dedi. AA
RTÜK Başkanı: ‘Son dakika’ yasak değil
05.02.2017 - 07:00 | Son Güncelleme: 05.02.2017 - 07:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) televizyon kanallarının yöneticileriyle bir araya gelip, yayın yasaklarına ilişkin bilgilendirme yapmasının ardından yaşananan tartışmalara cevap geldi.
Etiketler : rtük,televizyon,haber,son dakika,
444239 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/444239.aspx
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