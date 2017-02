Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Demirbaş

Geçtiğimiz yıl Almanya’da PKK tarafından Türklere 43 saldırı gerçekleştirdiğini belirten TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu “Gerekli mercilere bildiride bulunmamıza rağmen provokasyon ve saldırılar devam etti” dedi. Türkiye-Almanya ilişkilerini konuştuğumuz Mustafa Yeneroğlu, Batı Avrupa ülkelerinde Fransa hariç sosyalist partilerin tamamının PKK ile açık ittifak içinde olduklarını kaydetti.

PKK’nın Türklere yaptığı saldırılara Almanya’nın tepkisi ne oluyor?

90’lı yıllarda Alman siyaseti PKK konusunda çok daha duyarlıydı. PKK otobanları işgal etme, polislere fiili saldırma gibi eylemlerde bulunuyordu. Bu da Alman devletini PKK ile mücadeleye sevk etti. Ancak şimdi kendi güvenliği için bir tehdit olarak görmediği PKK’nın serpilmesini görmezden geliyor.

PKK Almanya’da Türkiye ile savaşması için militan topluyor mu?

Evet, PKK Almanya’da Türkiye’deki terör eylemleri için militan topluyor. Alman devleti bunu bilmesine ve hatta istihbarat raporlarında geçmesine rağmen fiilen oralı olmuyor.

Almanya’da PKK’nın 14 bin üyesi var, peki 23 yıllık zaman diliminde kaç kişi yargılandı?

Açılan 4.500 soruşturmaya rağmen yargılanıp hüküm giyen kişi sayısı 10’u geçmez. Maalesef rakamlar çok komik...

Almanya PKK’ya terör örgütü olarak tanımlıyor ancak yürüyüş ve mitinglerine izin veriyor...

22 Kasım 1993’te çıkan kararda PKK etkinliklerinin ve elebaşı Apo’nun posterlerinin yasak olduğuna dair açık hüküm var. Ancak bu karar uygulanmıyor. Sebebi ise öncelikle Alman siyasetinin “Eğer biz PKK’nın üstüne gidersek provoke etmiş oluruz ve eylemleri ile karşı karşıya kalırız.” şeklinde faydacı bir tutuma sahip olması. Ayrıca yapılan başarılı kara propaganda neticesinde Alman toplumunun ciddi bir bölümü PKK’yı sözde ‘mazlum Kürtlerin hakkını savunan bir örgüt’ olarak görüyor. Basın mensuplarının bir bölümünde de bu tutum yaygın. Ne yazık ki, Avrupa’daki Yeşiller partisi PKK’nın siyasi uzantıları üzerinden gerçekleştirdikleri iletişimi meşru görüyorlar. HDP de kendisini barış güvercini olarak sunuyor.

Almanya’nın PKK’yı terör listesinden çıkartma gibi bir amacı olduğunu düşünüyor musunuz?

Almanya içerisinde PKK’nın terör örgütü listesinden çıkartılması için mücadele eden çok etkin siyasi oluşumlar var. Şimdilik terör listesinden çıkartılmayacağını düşünüyorum. Ama ilerde nasıl şekillenir onu bilemeyiz. Zaten çokta fazla anlam ifade etmiyor. Zira bugün PKK Almanya ve komşu ülkelerde kamu yararına çalışan bir hayır kurumu gibi her türlü faaliyeti yapıyor. Örgütün siyasi uzantıları her düzeyde, her platformda saygın kişiler olarak kabul edilebiliyor.

‘Özgür Politika’ isimli gazetenin çıkmasının hükûmet olarak rahatsızlık verdiğini Alman yetkililere ilettiniz mi?

Tabii ki bildiriliyor. Özgür Politika gazetesi günlük yayın yapan, PKK’nın açık propaganda aracıdır. Dolayısıyla yasağın gereği uygulansa yayın yapması zaten mümkün olamaz. DEAŞ’ın bir yayın organı Avrupa ülkelerinde yok ve olması da mümkün değil...

Almanya’da Suriyeli mülteci çocukların kayıp olduğuna dair haberler vardı. PKK bu çocukları kaçırmış olabilir mi?

Böyle bir veriye sahip değilim. Ama PYD’nin çocuk kaçırma gibi eylemleri Suriye’de yaptığını zaten biliyoruz. Almanya’da da bundan 1 ay önce sokakta 15 yaşındaki Suriyeli bir genç dövülerek PKK’lılar tarafından öldürüldü. Alman medyası nedense bu konunun üstüne gitmedi. Sanki PKK ile ilgili olumsuz kanaatin oluşması istenmiyor gibi...

Twitter üzerinden ölüm tehdidi almıştınız. Suç duyurusunda bulunduğunuzu belirttiniz.

Alman Büyükelçiliği nezaket gösterdi ve İçişleri Bakanı yanımızda olduklarını ifade ettiler ama pratikte somut bir karşılığı olmadı. Şahsıma yönelik tehdidin ötesinde Avrupa’daki Türkiye kökenli insanlarımız devamlı bu tehdit altında. Avrupa’daki camilerimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza da saldırılar arttı. Böyle bir ortamda bizimle ilgili şu veya bu tutumda bulunulmuş bir anlam ifade etmiyor.

Cemil Bayık’ın Alman medyasında röportaj vermesine ne diyorsunuz?

Bir iki yıl önce Almanya’da yaygın bir gazetede iki tam sayfa Cemil Bayık röportajı çıkmıştı. Bu röportaj aslında “Biz hoş sorular soralım; sen de bunu fırsat olarak değerlendir ve propagandanı yap” edasıyla yapılan bir söyleşiydi. Alman medyasında PKK’nın barbarlıklarını ortaya koyan yayınlar ise binde bir olur. Çoğu zaman PKK propagandası yapılır...

ŞİMDİLİK DEĞİŞMEZ

Türkiye-Almanya ilişkilerini konuştuğumuz Mustafa Yeneroğlu, mevcut durumun şimdilik değişmeyeceğini belirterek “Şu bir gerçek, Almanya’da 3 milyondan fazla vatandaşımız yaşıyor. Her yıl milyonlarca turist Türkiye’ye geliyor. Almanya bizim en büyük ticari ortağımız...” dedi