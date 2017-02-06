Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan, 12-13 Şubat’ta Bahreyn, 13-14 Şubat’ta Suudi Arabistan ve 14-15 Şubat’ta da Katar’a ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mart ayının ilk haftası da Rusya’ya gidecek. Ziyaretlerin gündemi hem diplomasi hem de ekonomi olacak. Erdoğan’ın söz konusu ziyaretlerinde Suriye’de siyasi bir çözüme ulaşılması ana gündem olacak. Türkiye Suriye’de siyasi bir çözüm için Suudi Arabistan ve Katar ile birlikte hareket ediyor. Ancak Astana’daki süreçte Türkiye İran ve Rusya ile birlikte üçlü bir mekanizmada yer almıştı. Bu durumun da Suudi Arabistan’ı rahatsız ettiği iddia edilmişti. Ziyaret sırasında tüm yanlış anlaşılmalara da son verilmiş olacak. Rusya ziyaretinde ise Üst Düzey İş Birliği Mekanizması Toplantısı yapılacak ve yeni ekonomik iş birliği konuları gündeme getirilecek. Öte yandan Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu da 6-10 Şubat tarihinde Türkiye’ye resmî ziyarette bulunacak. Buket Güven ANKARA