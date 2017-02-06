TSK, Şırnak’ın Silopi ilçesinde Irak kuzeyindeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Silopi’de 5 terörist teslim oldu
06.02.2017 - 12:25 | Son Güncelleme: 06.02.2017 - 12:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 5 teröristin Silopi’de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Etiketler : tsk,terörist,teslim oldu,silopi,
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