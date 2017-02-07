Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​HDP milletvekili ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan, İtalya'nın Milano kentine gitmek için geldiği Atatürk Havalimanı'nda akşam saatlerinde gözaltına alındı.

BAKIRKÖY ADALET SARAYI'NA GETİRİLDİ

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı çıkarılan Öcalan, Atatürk Havalimanı'ndan polis eşliğinde Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Öcalan'a HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir de eşlik etti.

Öcalan, burada SEGBİS ile bağlanarak talimatla Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava kapsamında ifade verdi. Mahkeme, ifadesinin ardından Öcalan'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Mehmet Yılmaz'ın 23 Şubat 2016'da Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki cenazesine katılan Dilek Öcalan hakkında, konvoydaki davranışlarının "terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte olduğu" gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan ve adresinde bulunamayan HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan hakkında "yakalama" kararı çıkartmıştı.