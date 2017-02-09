Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelen son haberlere göre, El Bab tamamen kuşatılmış durumda.

KRİTİK NOKTALAR ELE GEÇİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'taki operasyonu kapsamında Özel Kuvvetler'e bağlı birliklerin katılığı operasyonla El Bab çevresindeki kritik noktalar ele geçirildi.

Bir koldan TSK diğer koldan ise Esed güçleri El Bab'a doğru ilerleyişlerini sürdürüyor. Ancak iki koldan gelen bu ilerleyiş DAEŞ'i köşeye sıkıştırsa da çok sayıda riski içeriyor.

"BU BİR FELAKET OLUR"

Endişe verici uyarı ise Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhaliflerden geldi. Financial Times'a konuşan Suriyeli muhalifler "Esed, El Bab'a Türkiye'den önce girerse bu bir felaket olur" yorumunda bulundu.

KALIN: RUSYA'YLA GÖRÜŞÜYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dün canlı yayında yaptığı açıklamada güçlerin artık şehrin içinde olduğu bilgisini paylaştı. Kalın, "Esad güçleri ile karşılaşmamak için Rusya ile görüşüyoruz" dedi.

TSK DESTEKLİ ÖSO, REJİMİN YOLUNU KESTİ!

Gelişmeler karşısında ÖSO, Bab merkeze 6,2 kilometre uzaklıkta olan rejim güçlerine karşı tedbir alarak, önceki gün Halep-Bab yolunu kesti.

TÜRKİYE EL BAB'A GİRERSE NÜFUSU ARTAR

DAEŞ'in El Bab'da Türkiye öncülüğünde yenilmesinin, müdahalesiyle desteklediği muhaliflere bir tampon bölge yaşatan Ankara'nın kuzey Suriye'deki nüfuzunu arttıracağı vurgulanıyor.

(Haber 7)