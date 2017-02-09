Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Başbakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızın talimatıyla, önümüzdeki hafta duyurusunu yapacağız, 20 bin öğretmenin alımını yapacağız. Öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
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Şubat ayında 20 bin öğretmen alınacak
09.02.2017 - 14:46 | Son Güncelleme: 09.02.2017 - 14:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, önümüzdeki hafta 20 bin öğretmen alımı için duyuru yapılacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Başbakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızın talimatıyla, önümüzdeki hafta duyurusunu yapacağız, 20 bin öğretmenin alımını yapacağız. Öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
Etiketler : son dakika haberleri,öğretmen ataması,
445546 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/445546.aspx
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