Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatının 171'inci gününde 165 DEAŞ terör örgütü hedefi ateş altına alınırken 23 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK açıkladı: 23 terörist öldürüldü!
10.02.2017 - 09:26 | Son Güncelleme: 10.02.2017 - 09:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 23 DAEŞ'li terörist öldürüldü.
Etiketler : fırat kalkanı,
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