Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatının 171'inci gününde 165 DEAŞ terör örgütü hedefi ateş altına alınırken 23 terörist etkisiz hale getirildi. 