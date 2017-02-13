Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde gaz verilememesinin sorumlularının gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Samsun'da doğalgaz borusunun zarar görmesinden sorumlu tutulan şantiye şefi dahil dört kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kent genelinde 11 Şubat'ta 03.30 sıralarında Kirazlık mevkisinde altyapı kurumu tarafından yürütülen çalışmalar esnasında hasar gören 20 inçlik çelik ana doğalgaz hattı ekiplerin aralıksız çalışmaları sonucu bu sabah onarılmış, yapılan kontrollerin ardından saat 12.00 sıralarında başta hastaneler olmak üzere, yurtlar ve konutlara gaz verilmeye başlanmıştı.

