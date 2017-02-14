Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da, 45 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısıyla ilgili 45 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütü kurmak ve yönetme", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "tasarlayarak öldürme", "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" ve "nitelikli mala zarar verme" suçlarından 46 kez ağırlaştırmış müebbet ile değişen oranlarda hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı
14.02.2017 - 12:34 | Son Güncelleme: 14.02.2017 - 12:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da, 45 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısıyla ilgili 45 şüpheli hakkında 46 kez ağırlaştırmış müebbet ile değişen oranlarda hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Etiketler : Atatürk Havalimanı,
446975 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/446975.aspx
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