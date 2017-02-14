Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan, Riyad'daki resmi temaslarını tamamlayarak Körfez ülkeleri ziyaretinin son durağı olan Doha'ya geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kral Selman Askeri Hava Üssü'nden Riyad Emiri Faysal Bin Bender, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Yunus Demirer ile büyükelçilik yetkilileri uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan da Doha'ya geçti.