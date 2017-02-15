Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Pakistan'ın Lahor kentindeki terör saldırısı nedeniyle Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif'e başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Pakistan'ın en kalabalık eyaleti olan Pencap'ın başkenti Lahor'da düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif'e taziye mesajı gönderdi.