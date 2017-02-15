Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de DAEŞ'le mücadele eden ABD’nin 2015 yılı kasımında DAEŞ’e ait yakıt tankerlerini seyreltilmiş uranyum içeren mermilerle vurduğu ortaya çıktı. Zırhları delme özelliği bulunan uranyum mermileri, ortamda bulunan insanlar üzerinde ölümcül etkiler bırakabiliyor. .

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sözcülerinden binbaşı Josh Jacquez 16-22 Kasım 2015 tarihleri arasında DAEŞ'e ait yakıt tankerlerine yönelik gerçekleştirilen saldırılarda 5 bin 265 adet seyreltilmiş uranyum içeren zırh delici yangın mermisi kullanıldığını söyledi.

Mermilerde beşte bir oranında uranyum kullanıldığını ifade eden binbaşı Jacquez, “16 Kasım 2015’te dört adet A-10 uçağı toplam bin 490 adet 30 mm uranyum içerikli mermi ile birlikte bomba ve füze kullanarak 46 düşman aracını yok etti” dedi.

CENTCOM sözcüsü 22 Kasım tarihinde de yine 4 adet A-10 uçağının 3 bin 775 adet uranyum içerikli mermi, bomba ve füze kullanarak 293 DAEŞ aracını yok ettiğini belirtti.

ABD savaş uçaklarının uranyum mermilerini Haseke ve Deyr ez-Zor yakınlarında kullandığını belirten binbaşı Jacquez beşte bir karışımı “savaş karışımı” olarak nitelerken seçilen hedeflerin ve bu hedeflere karşı kullanılan silahların Silahlı Çatışma Kuralları'na uygun olarak belirlendiğini söyledi.





ORGANLARA ZARAR VERİYOR

Ancak söz konusu mermilerin insan vücudu üzerinde kalıcı hasar bıraktığı belirtiliyor. Merminin zırhı parçalaması sonrası yayılan seyreltilmiş uranyum solunum yoluyla ya da vücuttaki yaralar aracılığıyla etkili oluyor. Zehirleyerek birçok organı çalışamaz hale getiren gaz kansere de yol açabiliyor.

ABD 2003’te Irak’ın işgalinden beri ilk kez uranyum içerikli mühimmat kullandı. Söz konusu mermilerin DAEŞ petrol tankerlerini delmek ve tankerlerde yangın çıkarmak amacıyla kullandığı belirtildi.





KULLANMAYACAKLARI SÖZÜ VERMİŞLERDİ

ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon yetkilileri daha önce bu mühimmatın Suriye ve Irak’taki operasyonlarda kullanılmayacağını açıklamıştı. CENTCOM da 2015 Mart ayında yaptığı açıklamada Suriye'de seyreltilmiş uranyum içeren mermiler kullanılmayacağını vurgulamıştı.