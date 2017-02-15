Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilk kez bir araya geldi.

BEYAZ SARAY'IN KAPISINDA KARŞILADI

Öte yandan Trump, Netanyahu'yu Beyaz Saray'ın kapısında karşıladı.

ORTADOĞU POLİTİKALARI MASADA

Yapılacak ikili görüşmenin Orta Doğu politikaları ile ilgili olması bekleniyor.



"YENİ YERLEŞİM YERLERİNİ DURDURMANIZ GEREKİYOR"

Görüşmede Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "yeni yerleşim yerleri inşasını biraz durdurması" gerektiğini söyledi.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDEN YANAYIM"

Trump ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"İki tarafın da anlaştığı her ne ise ona uyarım. İki çözümden (İki devletli veya tek devletli) herhangi biri olabilir. İki devletli çözümün daha iyi olacağını düşünüyordum; ama eğer İsrail ve Filistin mutlu olacaksa onların tercihi ne ise ben de onu kabul ederim."