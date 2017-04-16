ERDOĞAN'IN SANDIĞINDAN EVET ÇIKTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu İstanbul'da Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda 3248 numaralı sandıkta kullandı. Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta 400 seçmen kayıtlı bulunuyor.
Sandıkta kayıtlı 409 seçmenin 354'ü oy kullanırken, oyların 3'ü geçersiz sayıldı. Geçerli oyların 205'i "evet", 146'sı "hayır" çıktı.
BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM:
Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de Gölcükler Adnan Olcay Ortaokulu’nda 1085 nolu sandıkta oyunu kullandı.
MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu Ankara'da Anıttepe'de 1285 numaralı sandıkta kullandı.
CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara'da Çankaya Çukurambar Arjantin İlkokulu'ndaki 4142 numaralı sandıkta oy kullandı.