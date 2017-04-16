Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, 18 maddelik anayasa değişikliği için referanduma gitti. Yurt genelinde 55 milyon 319 bin seçmen 167 bin sandıkta oy kullandı. Seçmenler 32 ilde 07.00-16.00, diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullandı.

Evet ve hayır oylarının birbirine en yakın olduğu iller 18.55 itibarıyla şöyle:



İSTANBUL :

Evet: 49,96

Hayır: 50,04

YALOVA :

Evet: 49,79

Hayır: 50,21

HATAY

Evet: 50,39

Hayır: 49,61



ZONGULDAK

Evet: 49,35

Hayır: 50,65



BİLECİK

Evet: 49,25

Hayır: 50,75



KARS

Evet: 51,23

Hayır: 48,77



BURDUR

Evet: 51,84

Hayır: 48,16



SİİRT

Evet: 48,01

Hayır: 51,99



ANKARA

Evet: 51,90

Hayır: 48,10



MUŞ

Evet: 52,60

Hayır: 47,40