Türkiye, 18 maddelik anayasa değişikliği için referanduma gitti. Yurt genelinde 55 milyon 319 bin seçmen 167 bin sandıkta oy kullandı. Seçmenler 32 ilde 07.00-16.00, diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullandı.
Evet ve hayır oylarının birbirine en yakın olduğu iller 18.55 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL :
Evet: 49,96
Hayır: 50,04
YALOVA :
Evet: 49,79
Hayır: 50,21
HATAY
Evet: 50,39
Hayır: 49,61
ZONGULDAK
Evet: 49,35
Hayır: 50,65
BİLECİK
Evet: 49,25
Hayır: 50,75
KARS
Evet: 51,23
Hayır: 48,77
BURDUR
Evet: 51,84
Hayır: 48,16
SİİRT
Evet: 48,01
Hayır: 51,99
ANKARA
Evet: 51,90
Hayır: 48,10
MUŞ
Evet: 52,60
Hayır: 47,40