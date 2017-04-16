Türkiye, 18 maddelik anayasa değişikliği için referanduma gitti. Yurt genelinde 55 milyon 319 bin seçmen 167 bin sandıkta oy kullandı. Seçmenler 32 ilde 07.00-16.00, diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullandı.

Evet ve hayır oylarının birbirine en yakın olduğu iller 18.55 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL : 
Evet: 49,96 
Hayır: 50,04 

YALOVA : 
Evet: 49,79 
Hayır: 50,21 

HATAY 
Evet: 50,39 
Hayır: 49,61

ZONGULDAK 
Evet: 49,35 
Hayır: 50,65

BİLECİK 
Evet: 49,25 
Hayır: 50,75

KARS
Evet: 51,23 
Hayır: 48,77

BURDUR 
Evet: 51,84 
Hayır: 48,16

SİİRT 
Evet: 48,01 
Hayır: 51,99

ANKARA 
Evet: 51,90 
Hayır: 48,10

MUŞ 
Evet: 52,60 
Hayır: 47,40