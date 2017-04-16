Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, sonuçlara ilişkin açıklama yaptı. Kaynak, "Evet" oylarının beklenenden düşük olduğunu ancak önde olduğunu söyledi.
Hükümetten referandum sonuçlarına ilk yorum: Beklediğimiz gibi değil
16.04.2017 - 19:49 | Son Güncelleme: 16.04.2017 - 19:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Referandum sonuçları için açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Evet oyları beklenenden düşük ancak önde" dedi.
Etiketler : referandum,hükümet,ilk açıklama,
465297 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/465297.aspx
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