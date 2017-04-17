Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün önce MGK ardından da Bakanlar Kurulu toplanacak. Bakanlar Kurulu'nun OHAL'i uzatması bekleniyor. OHAL süresi 19 Nisan'da sona erecek.



"BAKANLAR KURULU'NDA KABUL EDİLİRSE OHAL'İ UZATACAĞIZ"

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, OHAL'in uzatılmasına ilişkin "MGK'da görüşeceğiz, Bakanlar Kurulu'nda kabul edilirse uzatacağız" dedi.



MGK VE BAKANLAR KURULU TOPLANACAK

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Bakanlar Kurulu bugün toplanacak.

Alınan bilgiye göre, MGK toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 19.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

MGK toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 20.30'da Bakanlar Kurulu toplanacak.



İÇ VE DIŞ GELİŞMELER ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesinin ardından ilk kez gerçekleştirilecek MGK ve Bakanlar Kurulu toplantısında iç ve dış gelişmeler ele alınacak.