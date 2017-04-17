Dün Çukurca ilçesi Kaletepe bölgesinde teröristler tarafından askeri araca yönelik düzenlenen roketli saldırıda biri ağır 4 asker yaralanmıştı. Yaralı askerler helikopterle Hakkari’ye getirilerek tedavi altına alınmıştı. Durumu ağır olan bir uzman çavuşun yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
Hakkari’den acı haber
17.04.2017 - 17:33 | Son Güncelleme: 17.04.2017 - 17:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda yaralanan uzman çavuş şehit oldu.
Etiketler : Hakkari,Çukurca,PKK,şehit,
465581 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/465581.aspx
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