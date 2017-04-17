Referandum sonrası uyum yasaları için Adalet Bakanlığı'nda çalışmalar başladı. Halk oylamasında Cumhurbaşkanlığı  hükümet sistemini ön gören Anayasa değişikliğinin kabul edilmesinin ardından  anayasanın değişen maddelerine uyumlu olarak kanunlarda düzenlemelere gidilecek. 

7 KANUNDAKİ 144 MADDEDE DEĞİŞİKLİK

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü, öncelikle  Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu başta olmak üzere 7 kanunda yer alan 144 maddede  değişiklik yapılması gerektiğini tespit etti.

Öncelikli olarak değişiklik yapılması gereken kanunlar arasında  Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu, Seçimlerin Temel  Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Siyasi Partiler Kanunu, Hakimler ve  Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu ve Askeri Ceza Kanunu  yer alıyor.