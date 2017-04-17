Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye için tarihi öneme sahip referandum sonuçlandı ve seçmenin yüzde 51,412i evet derken yüzde 48,59'u hayır oyu verdi.

Sonuçlarda Doğu bölgelerinde 'Hayır' kampanyası yapan HDP'nin büyük bir kayıp yaşadığı ve AK Parti'nin ciddi bir yükseliş gösterdiği gözlemlendi.

TOPLAM 455 BİN OY ARTTI

Türkiye genelinde 25.157.025 'Evet' ve 23.777.091 hayır oyu verildi. Toplamda 1.379.934 farkla Evet'in önde çıktığı referandumda sonucu belirleyici en önemli bölgelerin başında doğu illeri geldi. Bölgede AK Parti'nin 1 Kasım'a göre doğu illerinde aldığı oy oranı 455,914 arttı.