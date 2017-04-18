Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, çeşitli sosyal paylaşım siteleri üzerinden paylaştığı fotoğraf ve yazılarla hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden, hem de terör örgütünün propagandasını yapan işçi S.D., İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dahilinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkında tahkikat başlatılan S.D.’nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.