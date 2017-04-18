Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oynadıkları son 3 maçta da olay çıkaran Lyon, Beşiktaş ile oynanan UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında yaşanan gerginliğin ardından taraftarını İstanbul'a getirmeme kararı almıştı. Bu kararın ardından Skorer'de yer alan habere göre; Lyon taraftarları; Vodafone Arena'da persembe günü oynanacak olan rövanş karşılaşmasında statta yer alacak. Siyah-beyazlı yönetim ekstra güvenlik talep eden Fransız kulübüne garanti verdi...

Lyon Kulübü, son anda karar değiştirip UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü temsilcimiz Beşiktaş ile oynayacakları çeyrek final rövanş maçında Vodafone Arena'ya taraftar getirme kararı aldı.

Beşiktaş yönetiminin ekstra güvenlik isteyen Fransız kulübüne "Gerek yok. Vodafone Arena bu konuda zaten güvenli bir stat. Ekstra önlem alınmasına ihtiyaç yok" dediği öğrenildi. Siyah-beyazlı kulübün verdiği garanti üzerine Fransız kulübü taraftarlarını İstanbul'a getirmeye karar verdi.

Siyah-beyazlı yönetim, bu gelişme üzerine misafir tribün biletlerini kendi taraftarı için satışa çıkarmaktan son anda vazgeçti.