Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle sosyal medya aracılığıyla harekete geçen karanlık güçler, vatandaşları sokağa dökmek için plan yapmaya başladı. Yaşananlar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü de harekete geçti. Emniyet güçleri provokasyon çağrısı yapanları tek tek tespit ederek işlem yapacak.

SOSYAL MEDYA PROVOKATÖRLERİ HAKKINDA İŞLEM YAPILACAK

Referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından Hayır cephesi yenilgiyi hazmedemedi. Özellikle sosyal medya aracılığıyla harekete geçen karanlık güçler, vatandaşları sokağa dökmek için plan yapmaya başladı. Yaşananlar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü de harekete geçti. Sosyal medyayı takibe alan Emniyet yetkilileri kargaşa çağrısı yapanlara karşı harekete geçti. Emniyet güçleri çağrı yapanları tek tek tespit ederek işlem yapacak.