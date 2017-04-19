Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 12 kişinin bulunduğu Diyarbakır Emniyeti’ne ait Sikorsky tipi helikopter düştü. Kazada kurtulan olmadı. Pülümür ilçesinden dün saat 11.35 sularında havalanan ve içerisinde 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen referandumda görevli 1 hâkim, Diyarbakır’daki komiserlik sınavına girecek 7 polis, 1 astsubay ve 3 mürattebatın bulunduğu Sikorsky S-70 Blackhawk polis helikopterinden, kalkışından yaklaşık 8 dakika sonra sinyal alımı kesildi. Bunun üzerine bölgedeki tüm birimler teyakkuza geçirildi. Enkazın koordinatı belirlendi. Helikopterin Pülümür’ün Çambulak ve Kocatepe köylerinin 2 bin 500 metre yüksekliğindeki kırsalına düştüğünü belirlendi. Ardından bölgeye Tunceli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan ve Erzurum’dan 43 AFAD personeli sevk edildi.

FACİA ÜSTÜNE FACİA

Sağlık Bakanlığınca, yakın ilçelerden ve illerden 6 ambulans ve 5 UMKE bölgeye gönderildi. Diyarbakır’da bulunan 8’inci Ana Jet Üssü’nden arama kurtarma çalışması yapan CN235 tipi uçak ile Malatya’dan 2 S-70 tipi arama kurtarma helikopteri bölgeye yollandı. Ayrıca E-7T Barış Kartalı Havadan İhbar Kontrol uçağı ile helikopterler de düşen helikopterden sinyal almaya çalıştı. Bu sırada heyelan meydana geldi. Kar, yağmur ve 300 metreye kadar düşen görüş mesafesi yüzünden ekipler ilerleyemedi. Araçlardan inen kurtarma timi 2,5 saat yürüdükten sonra Munzur Vadisi Sarıgül köyü kırsalında enkaza ulaştı. Helikopterin 3 metreyi bulan kara çakılarak ters döndüğü ve kurtulan olmadığı belirlendi.

5 AYLIK HAKİMDİ

Helikopterde bulunan hâkim Onur Alan (Ordu), polis memurları Ekrem Dereli (Balıkesir), Sadettin Demir (Erzurum), Candaş Kaplan (Malatya), Mesut Özdemir (Gaziantep), Ahmet Cihan Kilci(Kayseri), Hasan Yıldırım (Malatya), Azam Gündede (Aksaray), Komiser Pilot Abdullah Ortanca (İzmir), Polis teknisyen Murat Ködük (Kütahya), sözleşmeli pilot Dilaver Karsavuranoğlu (Çankırı) ile astsubay Yavuz Selim Karaman (Çorum) şehit düştü. Helikopter indirilemediği için şehitlerin cenazeleri Tunceli’ye taşınamadı. Onur Alan’ın henüz beş aylık hakim olduğu, polis Sadettin Demir’in de daha önce Şırnak’taki patlamada yaralandığı tedavisinin ardından da Tunceli’de görev yapmaya başladığı öğrenildi.

TERÖR SALDIRISI DEĞİL

Terör saldırısı ihtimalini değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Bölgede hava şartları çok zor durumda. Dış etken söz konusu değil. Kaza olumsuz hava şartları yüzünden meydana geldi” dedi.

23 YILDA 23 KAZA

“Kara Şahin” olarak bilinen Sikorsky’nin önemli S-70 serisi Türk askerî helikopter filosunun ana gücünü oluşturuyor. Kara ve Deniz kuvvetleri ile Jandarma bünyesinde S-70 / S-70B helikopteri kullanılıyor. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde de S-70 bulunuyor. 1994’ten yılından beri Sikorsky S-70’ler 23 kez kaza ve kırım, zorunlu iniş ve vurulma yüzünden kazalar geçirdi. Bu kazalarda 124 asker ve sivil şehit oldu. 65 asker ve sivil de yaralı olarak kurtuldu. En son 5 Temmuz 2016 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığına ait S-70, Giresun’da bayramlaşma için taşıdığı askerî heyetle birlikte Alucra ilçesindeki Tohumluk Yaylası’na düşmüş, helikopterde bulunan 15 kişiden 7’si şehit olmuştu.

S-70’LERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Amerikan Sikorsky şirketinin imalatı S-70 Blackhawk tipi helikopterler, genel maksat amaçlı kullanılıyor. Uçuş ekibi 2 pilot ve bir teknisyenden oluşan helikopter 18 tam teçhizatlı asker taşıyabiliyor. Tam yüklü olarak 7 bin 375 kilogram ağırlıkla havalanabilen helikopter, 592 kilometre menzilli. Saatte 296 kilometre hıza çıkabilen S-70’ler 5 bin 790 metre yüksekliğe kadar yükselebiliyor.