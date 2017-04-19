Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, YSK'ya iptal başvurusuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Bozdağ, "CHP referandum yenilgisine mazaret arıyor, kendine baksın" dedi.



CHP'DEN İPTAL BAŞVURUSU

CHP, 16 Nisan'da yapılan anayasa referandumunun iptal edilmesi için dün YSK'ya başvuruda bulunmuştu.CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP'li milletvekilleriyle halk oylamasının iptali istemli dilekçeyi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) vermişti.



YSK'DAN AÇIKLAMA: İTİRAZLARA BUGÜN BAKACAĞIZ

YSK Başkanı Sadi Güven, YSK binasına gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İtirazların ne zaman karara bağlanacağına ilişkin soru üzerine Güven, "İtirazlara bugün öğleden önce bakacağız." dedi.