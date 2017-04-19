Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün yol denetimi yaptı. Durdurulan bir otomobilde bulunan, Bitlis Sulh Ceza Mahkemesi'nin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verdiği, meslekten ihraç edilen eski başkomiser T.B. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen T.B., tutuklandı.
FETÖ şüphelisi eski başkomiser tutuklandı
19.04.2017 - 12:39 | Son Güncelleme: 19.04.2017 - 12:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'da, meslekten ihraç edilen eski başkomiser T.B., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında jandarma tarafından gözaltına alındı. T.B., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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466104 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/466104.aspx
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