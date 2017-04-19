Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminden 4 gün önce Altınpark'ta bir evde toplanan darbecilerin, Ankara şehir haritası üzerinde planlama yaptığı, burada ikiye böldükleri kentin yarısının Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Komutanlığı, diğer yarısının ise Mamak 'taki tugayın kontrolünde olmasını kararlaştırdıkları ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 216'sı tutuklu 268 kişi hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

İddianamede, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin 330 sanığın yargılandığı davanın sanıklarından ve olay tarihinde Kara Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Teşkilat Şube Müdürlüğünde Kurmay Albay rütbesi ile görev yapan Bilal Akyüz'ün, İstanbul'da Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi Eğitimi kapsamında, 29 Şubat 2016-27 Temmuz 2016 tarihlerinde icra edilecek eğitime katılmak üzere görevinden ayrıldığı ancak 15 Temmuz 2016 öncesi hafta başında istirahatli olduğu gerekçesiyle Ankara'ya geldiği belirtildi.

Akyüz'ün, 11 Temmuz 2016 günü Ankara'dan Polatlı ilçesine gelerek, tuğgeneral rütbesiyle görev yapmakta olan dönemin 58. Topçu Tugay Komutanı Murat Aygün ile görüştüğü, şahısların harita üzerinde çalışma yaptığı aktarılan iddianamede, bu çalışmada, Ankara il merkezinde tespit edilen 10 ayrı kavşak noktası ile TİB ve TÜRKSAT'ın ele geçirilmesi görevlerinin, 58. Topçu Alayına verildiği anlatıldı.

Bu çalışmanın ardından Bilal Akyüz'ün Polatlı'dan ayrılıp Ankara'ya dönerek, Altınpark civarında bulunan bir eve gittiği ve bu evde saat 18.00 sularında yapılan toplantıya katıldığı belirtilen iddianamede, bu toplantıda, firari şüpheliler Ali Kalyoncu, Ercan Türkben ve Savaş Kabaklı'nın da bulunduğu ifade edildi.

Bir süre sonra, sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri arasında yer alan ve FETÖ çatı iddianamesinin sanıklarından Mamak'taki 28. Mekanize Tugay Komutanlığına bağlı eski 2. Mekanize Piyade Taburu Komutanı Yarbay Ertuğrul Terzi ve İstanbul'daki FETÖ çatı iddianamesi sanıklarından Murat Yanık'ın gelmesi ile toplantının başladığı vurgulandı.

Firari Ali Kalyoncu ve diğer katılanların, toplantıda, "Yönetime el koyacağız, darbeye ilişkin planlama yapıyoruz." şeklinde sözler sarf ettikleri ve önlerinde bulunan Ankara şehir haritası üzerinde, 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının hangi noktaları nasıl ele geçirip kontrol edeceği, kritik noktalara, kurum ve kuruluşlara nasıl konuşlanacaklarını konuşup planlama yaptıkları ortaya çıktı.

Bu planlama sonucunda, 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı içerisinde yer alan tank taburunun, Nuri Büyükyazıcı komutasında Genelkurmay kavşağını kontrol altına alıp, Genelkurmay Başkanlığı Karargahını ele geçirmek ve sonrasında güvenliğini sağlamak, Ejder Yıldırım'ın ise Akköprü ve Ankara Emniyet Müdürlüğü bölgelerini kontrol altına alıp ele geçirmekle görevlendirildiği belirlendi.

Murat Yanık'ın ifadesi



İddianamede, bu konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan FETÖ çatı iddianamesinin şüphelileri arasında yer alan eski Kurmay Binbaşı Murat Yanık'ın ifadesine de yer verildi.

Buna göre Yanık, Harp Akademileri Komutanlığında öğretim üyeliği yapmakta iken 2016 yılı atamalarında 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına Tabur Komutanı olarak atandığını, 11 Temmuz günü sabah saatlerinde Ertuğrul Terzi'nin kendisini arayarak, "Ankara'ya gelip gelemeyeceğini" sorduğunu, kendisinin de olumlu yanıt verip aynı gün otobüsle Ankara'ya geldiğini anlattı.

Ankara'da Altınpark civarında bulunan bir evde Savaş Kabaklı, Ali Kalyoncu, Kurmay Albay Bilal Akyüz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eski Başdanışmanı Kurmay Albay Orhan Yıkılkan, Mamak Tabur Komutanı Yarbay Ercan ve Ertuğrul Terzi ile bir araya geldiklerini belirten Yanık, burada Tuğgeneral Ali Kalyoncu ve diğerlerinin "Yönetime el koyacağız, darbeye ilişkin planlama yapıyoruz." şeklinde konuşmalar yaptıklarını aktardı.

Kalyoncu ve diğerlerinin, önlerinde bulunan Ankara şehir haritası üzerinde, "Mamak'taki tugayın hangi noktaları kontrol edeceğini, Ankara'da kritik noktaları ve kurum ve kuruluşlara nasıl konuşlanacaklarını" konuştuklarını dile getiren Yanık, Ankara'yı ikiye böldüklerini, "Yarısının Etimesgut'ta bulunan Zırhlı Birlikler Komutanlığı, diğer yarısının ise Mamak'taki tugayın kontrolünde olduğunu söylediklerini" ifade etti. Yanık, evdeki toplantı devam ederken, bir süre sonra Ejder Yıldırım'ın da, çağrılması üzerine saat 00.30 gibi geldiği, toplantının saat 03.30 gibi bittiği ifadesini verdi.

İddianamede, şüpheli Ejder Yıldırım'ın, "Murat Yanık'ı uzun süredir görmediğini" beyan ettiği ancak dosya içeriğine alınan HTS analiz raporlarına göre, her iki kişinin, aynen Yanık'ın ifade ettiği üzere aynı tarihte baz birlikteliklerinin bulunduğu tespiti de yapıldı.

Bilal Akyüz'ün, ayrıca firari general Ali Kalyoncu ile darbe gecesi saat 20.36 ile 16 Temmuz 2016 saat 06.25 saatleri arasında 27 kez görüşme yaptığı kaydedildi.