Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı’nın kaymakamlar ve valiler kararnamesi ile Mardin Vali Yardımcılığı görevine atanan eski Çaldıran Kaymakamı Mustafa Menteş'in, yürütülen bir soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca açığa alındığı öğrenildi. Vali Yardımcısı Mendeş'in yürütülen tahkikat kapsamında bilgisine başvurulmak üzere geçici olarak görevden azledildiği kaydedildi.

