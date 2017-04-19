Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Lideri Devlet Bahçeli, YSK'nın referandum iptali taleplerini reddetmesinin ardından Twitter'dan açıklama yaptı. Bahçeli, "Deneyimli kriz ustaları boşuna çırpınmasın; 16 Nisan bitmiş, sayfa kapanmıştır." dedi.



Bahçeli'nin açıklamaları:

Meşhur bir atasözümüzdür: "Yenilen pehlivan güreşe doymaz." Benim sözümdür: "Yese de doymayan, içse de dolmayan pehlivan olmaz." 16 Nisan halkoylamasını lekelemek isteyenler son şans ve kozlarını YSK'da denediler. Amma velakin bacadan girmek isterlerken kapıdan döndüler.



KESİN KARAR VE HÜKMÜ YSK VERDİ

16 Nisan'a mühürsüz seçim dediler. Tanımıyoruz dediler. Meşruiyetini tartıştılar. Ama kesin karar ve hükmü YSK verdi, bu bahsi kapadı. Oysaki mühürlenmiş iradeleriyle,mil çekilmiş idrakleriyle milletimizin verdiği mesajı çarpıtmaya, çürütmeye kalktılar. Fakat olmadı, tutmadı.



"16 NİSAN BİTMİŞ SAYFA KAPANMIŞTIR"

Diyorum ki, Türk milleti 16 Nisan'da mührünü tam on ikiden vurmuş, siz daha neyin mühründen, neyin zarf ve pusulasından bahsediyorsunuz? Kıdemli kaos uzmanları tezgahlarını başka yere açsın. Deneyimli kriz ustaları boşuna çırpınmasın; 16 Nisan bitmiş, sayfa kapanmıştır.



Bildik bir sözdür: Sular çekilince karıncalar balıkları yermiş. Sular yükselince balıklar karıncaları mideye indirirmiş. Mesele balık veya karınca olmak değildir. Çekiliyim derken yıkılmak, yükseleyim derken yere çakılmak da mümkündür, hatta beklenmelidir.