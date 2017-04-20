Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İrfan Özfatura

Dün gazetemizde yayınlanan araştırma yazısında bir zamanlar Almanya’nın başına dert olan Baader Meinhof terör örgütünden (RAF - Rote Armee Fraction) bahs açmış, çetenin 20 Nisan 1998’de kendini lav ettiğini yazmıştık. Görünüşte iki Almanya birleşince ve Doğu Alman istihbarat teşkilatı Stasi desteği bitince böyle bir karar almak zorunda kalmışlardı.

Ancak dün gazetemizi arayan terör uzmanları “Hayır Baader Meinhof militanları terörden ellerini eteklerini çekmediler. Aksine Alman devletinin bilgisi dâhilinde PKK saflarına katıldılar. Bunlar ekseri kadın militanlardı ve 30 tanesi Türkiye’ye gelip eylemlerde bulundular. Biz bunların hepsini isim isim biliyoruz. Bazıları etkisiz hâle getirildi, bazıları da terör örgütü içinde ilerleyip sözde rütbe sahibi oldular. Şu anda PKK içinde ‘orta sınıf yönetici’ konumundalar. Hasılı Almanya’nın hasmane tavrı yeni değil, sadece şu an daha açıktan oynuyorlar” bilgisini paylaştılar.