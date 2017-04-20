Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen dört adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. İkametlerde arama yapan ekipler, zanlıların cep telefonlarına el koydu. Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.
Samsun'da DEAŞ operasyonu, 6 kişi yakalandı
20.04.2017 - 11:40 | Son Güncelleme: 20.04.2017 - 11:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı
Etiketler : samsun,deaş,operasyon,haberler,
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