Taksim'de yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 Mayıs'a sayılı günler kala çalışmalara başlarken, çok sayıda bariyer Taksim Meydanı'na getirildi.
Bariyerlerin kamyonlarla getirilip Taksim’in çeşitli noktalarına istiflendiği görüldü.
Taksim'de 1 Mayıs önlemleri
20.04.2017 - 16:03 | Son Güncelleme: 20.04.2017 - 16:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
1 Mayıs'a günler kala Taksim Meydanı'nda tedbirler alınmaya başlandı. Güvenlik önlemleri kapsamında çok sayıda bariyer Taksim Meydanı'na getirildi.
Taksim'de yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 Mayıs'a sayılı günler kala çalışmalara başlarken, çok sayıda bariyer Taksim Meydanı'na getirildi.
Etiketler : taksim,1 mayıs,taksimde 1 mayıs,
466459 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/466459.aspx
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