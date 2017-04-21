4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, adli kontrol kararı ile tahliye edildi.
HDP'li vekil tahliye edildi
21.04.2017 - 15:52 | Son Güncelleme: 21.04.2017 - 15:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakı'da tutuklu yargılanan HDP'li Nursel Aydoğan, bugün görülen davada adli kontrol kararıyla tahliye edildi.
Etiketler : Nursel aydoğan,
466701 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/466701.aspx
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