Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Uludere ilçesi Nezirkına ve Kopki tepe üs bölgeleri arasında bugün iki askerimizi şehit eden bölücü terör örgütü grubuna karşı devam ettirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 bölücü terör örgütü mensubuna ilaveten bir bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. İlimizde üç gündür sürdürülen operasyonlar çerçevesinde toplam 36 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.