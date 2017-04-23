Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Partisince İzmir il başkanlığının bir otelde düzenlediği panele katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, geçen hafta yapılan halk oylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Perinçek, 1 Kasım 2015 seçimleri ile referandum sonuçlarını karşılaştırarak, AK Parti’nin önemli oranda oy kaybettiğini savundu.

"ERDOĞAN'I DENKLEMİN DIŞINDA TUTTUĞUMUZ ZAMAN..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de güçlü bir siyasi figür olduğuna dikkati çeken Perinçek, "Tayyip Erdoğan'ı denklemin dışında tuttuğumuz zaman Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısında ayakta durabilecek, hükumet olabilecek bir seçenek oluşturmak mümkün değil. Bu seçeneği gerçeklerin içinden çıkarıyoruz. O gerçek, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle vatan bütünlüğü için mücadele eden Türkiye." diye konuştu.