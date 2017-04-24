Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

23 Nisan töreninde koltuğunu 4’üncü sınıf öğrencisi Yiğit Türk’e devreden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında çocuklara tavsiyelerde de bulundu. Dünyada Çocuk Bayramını kutlayan tek ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Bu, bizim egemenliğimizin âdeta nişanesi olan bir bayram. Hiçbir zaman anne ve babalarınız ‘öf’ bile demesin. Onlara bunu dedirtmeyin. Bizim varlık sebebimiz olan öğretmenlerimizin de kıymetini bilerek, hep söylerim 3 kişinin elini öpeceksiniz: Baba, anne, öğretmen... Başka kimsenin elini öpmeyeceksiniz, derim. Öyle çıkar bazen ellerini, ayaklarını uzatanlar çıkar. Bunları hep gördük bu ülkede; ama bundan sonra bunlar olmayacak” diye konuştu.

Erdoğan’dan koltuğu devralan Yiğit Türk, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Türk’e Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi üzerinden mevcut cumhurbaşkanına bazı haklar doğduğu hatırlatılarak, kısa vadede AK Parti’ye üye olup, genel başkan olmayı düşünüp düşünmediği de soruldu. Bu soruya Erdoğan cevap vererek “Niye olmasın? Mademki veriyor bu hakkı, bu yetkiyi; dediği gibi niye olmasın” diye konuştu.