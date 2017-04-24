Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani'ye destek için, düzenlenen eylemler sırasında çıkan olaylarda Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 41 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.



16 SANIĞA 5'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme heyeti 16 sanığı 5'er kez ağırlaştırılmış, 2 sanığı 5'er kez müebbet, 6 sanığı da 5'er kez 22 yıl hapis cezasına çarptırdı. 13 sanığa beraat kararı veren mahkeme, bu dosyadan beraatine karar verdiği bir sanığı da başka bir dosyadan 5 yıl hapis cezası verdi. Firari 3 sanığın ise dosyası ayrıldı.