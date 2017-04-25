Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1984'te idrak edilmeye başlanan Kutlu Doğum Haftası, 1994'te nasıl "kutlu doğum oyunu" haline çevrildi. TGRT Haber'deki Gündem Özel programında Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, ilahiyatçı / yazar Osman Ünlü ve emekli müftü Hasan Yavaş, yozlaştırılan Kutlu Doğum'un FETÖ ile intisabını anlattı. Programın özünde; "İbadetler, adet halini aldı" başlığı öne çıkarken; Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özafşar da "Gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Taraflarla karşılıklı müzakere etmek ve bir yanlışlık varsa bunu çözeriz" müjdesi verdi.