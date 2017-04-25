1984'te idrak edilmeye başlanan Kutlu Doğum Haftası, 1994'te nasıl "kutlu doğum oyunu" haline çevrildi. TGRT Haber'deki Gündem Özel programında Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, ilahiyatçı / yazar Osman Ünlü ve emekli müftü Hasan Yavaş, yozlaştırılan Kutlu Doğum'un FETÖ ile intisabını anlattı. Programın özünde; "İbadetler, adet halini aldı" başlığı öne çıkarken; Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özafşar da "Gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Taraflarla karşılıklı müzakere etmek ve bir yanlışlık varsa bunu çözeriz" müjdesi verdi.