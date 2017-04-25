Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin Manisa'daki avukat yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Manisa, İzmir ve Ankara'da eşzamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 8 avukat gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolü ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Manisa merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu
25.04.2017 - 08:57 | Son Güncelleme: 25.04.2017 - 08:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Manisa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 8 avukat gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin Manisa'daki avukat yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Manisa, İzmir ve Ankara'da eşzamanlı operasyon düzenledi.
Kaynak: AA
Etiketler : Manisa,
467617 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/467617.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER