Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock programını kullandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmalarına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimiz merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 5 askeri personel, 1 infaz koruma memuru, 1 zabıt katibi olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır"denildi.
Ağrı'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
25.04.2017 - 15:44 | Son Güncelleme: 25.04.2017 - 15:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock programını kullandıkları tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : ağrı,fetö,operasyon,haberler,
467717 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/467717.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER