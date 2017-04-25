Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Pertek ilçesine bağlı Salman köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan patlamada 2 çocuk yaralandı. Yaralanan çocuklar ambulansla hastaneye kaldırıldı.