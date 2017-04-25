Olay, Pertek ilçesine bağlı Salman köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan patlamada 2 çocuk yaralandı. Yaralanan çocuklar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tunceli’de patlama: 2 çocuk yaralı
25.04.2017 - 19:54 | Son Güncelleme: 25.04.2017 - 19:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli’nin Pertek ilçesine bağlı bir köyde henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamada 2 çocuk yaralandı.
Etiketler : tunceli,patlama,pertek,
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