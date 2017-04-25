Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK/YPG mevzilerini bombaladı.

20 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Terör örgütü YPG'nin sözde sözcüsü düzenlenen hava harekatında 20 teröristin öldüğünü, 18'inin de yaralandığını açıkladı.

CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLK

Türk ordusu bu harekatla cumhuriyet tarihinde ilk defa iki farklı ülkedeki hedeflere eş zamanlı hava harekatı düzenledi.

ABD'Lİ KOMUTANLAR VURULAN MEVZİLERİ İNCELEDİ

TSK'nın imha ettiği kamp bölgelerinden Karakoçak'ta ABD'li komutanlar PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin sözde yöneticileriyle birlikte incelemlerde bulundu.