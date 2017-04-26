Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Aydın'da görev yaparken resen emekli edilen 2. sınıf emniyet müdürü A.A.'yı (54) Canik ilçesinde, Diyarbakır'da görev yaparken ihraç olan polis memuru E.B. (32) ile Şırnak'ta görev yaparken meslekten ihraç edilen polis memuru H.T.'yi (29) İlkadım ilçesinde 2 gün önce yakalayarak gözaltına almıştı. FETÖ'nün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock'u kullandıkları iddia edilen 3 eski polis sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürülmüştü. TEM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 3 eski polis bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 eski polis tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.